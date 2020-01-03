الاتصالات: خطة لرقمنة الجامعات الحكومية خلال 2020

تستهدف خطة وزارتي الاتصالات التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع المجلس الاعلي للجامعات الي رقمنة وميكنة الجامعات الحكومية خلال عام 2020، تبدأ بتوصيل كابلات الفايبر " الالياف الضوئية" لعدد منها، بهدف تحسين جودة الخدمات التعليمية والدراسية لطلبة الجامعات.



في هذا السياق، بدأت وزارة الاتصالات بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات تحسين البنية التحتية للجامعات، وانشاء شبكة موحدة لربط الجامعات مع زيادة سرعات الانترنت المقدمة للجامعات، مؤكدة علي ان الخطة تهدف لإتاحة الخدمات التعليمية الرقمية للطلاب، والدفع الالكتروني للرسوم وانشاء منصات رقمية يتوفر عليها المواد الدراسية، كذلك ميكنة اعمال الامتحانات واتاحة الاختبارات الالكترونية خلال المرحلة الثانية.



وتسعي وزارة الاتصالات الي انشاء مجموعة جامعات تكنولوجية متخصصة، تحتوي علي كليات للذكاء الاصطناعي في عدد من المحافظات، منها كفر الشيخ والعاصمة الادارية والعلمين الجديدة تهدف إلى تخريج كوادر بشرية مؤهلة ومواكبة للتطورات العالمية، وتتماشي مع الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات المتطورة كإنترنت الاشياء والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والحوسبة السحابية وعلوم البيانات والحاسب.



وقامت الشركة المصرية للاتصالات بتوقيع برتوكول تعاون مع جامعة سوهاج لربطها بكابلات الفايبر " الالياف الضوئية" ورفع سرعات الانترنت وانشاء معامل رقمية مميكنة للطلاب لتسهيل العملية التعليمة وتوفير خدمات تعليمية رقمية لشباب الجامعة.



