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الثقافة

محمد الباز: «الإخوان هيألفوا 20 كتاب للرد على أيام مرسي»

الخميس 02/يناير/2020 - 08:31 م
الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز
حسام الضمراني
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دعا الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسيّ إدارة وتحرير جريدة «الدستور» الكتّاب المصريين إلى تسجيل شهاداتهم في فترة تولي الجماعة الإرهابية حكم مصر.

وأضاف محمد الباز خلال حفل توقيع ومناقشة كتاب «أيام مرسي» في دار نشر بتانة: «الإخوان هيألفوا 20 كتاب بسبب «أيام مرسي» للرد عليه تاريخيًا من خلال الاستناد لبعض المراجع التاريخية التي تؤطّر لوجهة نظرهم».

ويتناول الكتاب تفاصيل 4 خيانات لمحمد مرسي خلال فترة حكمه، تمثلت الأولى في أنه كان يدّعي أنه «ابن الشعب» لكنه كان ابنا لجماعته فقط لا يري غيرها ولا يعمل إلا من أجلها.

الخيانة الثانية، التي تناولها الدكتور محمد الباز كانت سياسية، وتمثلت في أن مرسي منذ اليوم الأول له بقصر الرئاسة وهو يجتهد في إجهاض كل ما اتفق عليه مع مَن قال إنهم رموز وطنية، في «اجتماع فيرمونت» الشهير.

أما الثالثة فتمثلت في خياناته المتتالية لمؤسسات الدولة. فقد دخل معها جميعًا في معركة أراد لها أن تكون صفرية، فإما أن يكون هو وإما أن تكون هذه المؤسسات.

والأخيرة، وصفها الدكتور محمد الباز بالطامة الكبرى التي وصفها بأنها خيانة وطنية، قائلًا: «ما جرى يجعلنا نتعامل مع مرسى على أنه الخائن الأعظم. فقد كان الأداة التي من خلالها سيتم التفريط في التراب الوطني، بموافقته على تأسيس وطن بديل للفلسطينيين في سيناء».

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