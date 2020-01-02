برلمانى يدعو لحماية مصالح مصر من عدوان تركيا على ليبيا

أدان إسماعيل نصرالدين، عضو مجلس النواب، خطوة تمرير البرلمان التركي المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، تأسيسًا على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة في إسطنبول بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري، معلنًا أن الشعب المصري يقف جميعه على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على أرض الواقع للتصدى لهذه الهجمة الشرسة على الأراضي الليبية.



وأضاف نصرالدين أن هذا القرار يمثل انتهاكًا لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، محذرًا من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته، لافتًا إلى أنه سيؤثر سلبًا على استقرار منطقة البحر المتوسط، وتركيا ستتحمّل مسئولية ذلك كاملة، مؤكدًا وحدة الموقف العربي الرافض لأي تدخل خارجي في ليبيا، واعتمده مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه يوم 31 ديسمبر 2019، وتذكر بالدور الخطير الذي تلعبه تركيا بدعمها للتنظيمات الإرهابية.



وأوضح أن التدخل التركي في ليبيا يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة، مما يستوجب اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العربية.