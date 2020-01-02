الطيران المدنى تحصل على أيزو مراجعة النظم الإدارية

حصلت سلطة الطيران المدني، التابعة لوزارة الطيران، اليوم (الخميس)، على شهادة الأيزو الدولية ٩٠٠١٢٠١٥، والتى تعد من أكبر الشهادات العالمية لمراجعة النظم الإدارية التى تقوم على تطابق الوثائق مع الواقع الإدارى الفعلى.



وقالت الدكتورة ماجدة شعيب، وكيل وزارة الطيران، لـ الدستور، إن الحصول على تلك الشهادة، يعد إنجازًا جديدًا للقطاع، حيث تعتبر هذه الشهادة ضمن المعايير المهمة لبند القيادة فى نموذج التميز الحكومى، وهى الشهادة التى حصلت عليها مؤخرًا ممثلا عن الطيران المدنى ضمن ٤ سيدات على مستوى الجمهورية.



وأشارت إلى أن الغرض من الشهادة؛ يكمن في تطوير وتحسين الأداء،حيث يعد تطبيق نظم الجودة الشاملة عنصرًا مهمًا فى التنمية والتطوير، وتطوير وترسيخ ثقافة الجودة فى جميع الأنشطة ونشرها على العاملين، وخفض الهدر فى الوقت والجهد وزمن تقديم الخدمة لمواكبة أحدث التطورات العالمية والمحلية، وتحسين مواصفات الخدمات المقدمة. تحديد أفضل الطرق والأساليب للنهوض بأداء الاعمال، وإعداد جيل قادر على قيادة فريق العمل وإعداد تقارير المراجعات وتفتيشات الجودة، وذلك لتحقيق استراتيجية ٢٠٣٠.



وأشارت شعيب إلى أن هناك تحولات جذرية يتم القيام بها من أجل التطوير والتحسين المستمر والمستدام لجودة الخدمات لتفوق تطلعات متلقى الخدمة، وذلك وفق تعليمات وزير الطيران.



وأكدت أنه ما كان لنا أن نصل لهذا الإنجاز دون إرادة قوية وتعاون وجهد مستمر، واستشراف الرؤية المستقبلية، من خلال رسالة صريحة توضح خارطة الطريق للوصول إلى إرضاء العملاء مع التطوير المستمر لتفوق تطلعات متلقى الخدمة، لافتة إلى مشاركة الدكتور حسين صبرى، مستشار تطوير الأداء المؤسسى بقطاع الأعمال العام، تحقيقًا لرؤية مصر واستراتيجية ٢٠٣٠.

