فى أقل من يوم.. «رايحين نسهر» لـ«محمد رمضان» تحقق 2 مليون مشاهدة

حقق فيديو كليب "رايحين نسهر" للفنان محمد رمضان نسبة مشاهدة كبيرة، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



واقترب فيديو كليب "رايحين نسهر"، من كسر حاجز الـ2 مليون مشاهدة منذ طرحه أمس الخميس، على قناة شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات على موقع "يوتيوب".



كتب الأغنية ثلاثة مؤلفين، وهم فرغلي فلكس وإسلام شندي، ومن ألحان ديزيل والبور العالي أيضًا، وهي من توزيع ديزيل والبور العالي، وهندسة صوت رامي المصري، ومن إخراج محمد سامي.



وفي سياق متصل، يستأنف المخرج محمد سامي، تصوير مسلسله الجديد "البرنس" مع النجم محمد رمضان؛ بعد انتهاء إجازة الكريسماس.



ويشارك في بطولة العمل روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، رحاب الجمل، أحمد داش، وغيرهم من الفنانين، والمقرر عرضه في شهر رمضان 2020.