«رايحين نسهر» على يوتيوب: نصف مليون مشاهدة للأسطورة

حصدت أغنية رايحين نسهر التي طرحها الفنان محمد رمضان، منذ ساعات، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب" على أكثر من نصف مليون مشاهدة.



الأغنية من كلمات فرغلي بلاكس، وإسلام شاندي، ومن ألحان ديزيل والباور العالي، والكليب من إخراج محمد سامي، ومن إنتاج شركة "روتانا".



وأحيا محمد رمضان حفل غنائى فى المغرب، الأحد الماضي، احتفالًا بالعام الجديد، كما يجتمع مع المطرب المغربى سعد المجرد، لإحياء حفل غنائى فى مركز دبى التجارى العالمى بالإمارات، ضمن فعاليات مهرجان دبى للتسوق الجمعة المقبل الموافق 10 يناير المقبل بعد تقديمهما سويًا أغنية "انساى" واقترابها من 200 مليون مشاهدة على يوتيوب.



على صعيد آخر، يستعد محمد رمضان للمشاركة في السباق الرمضاني القادم من خلال مسلسل"البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامى، ويشارك فى بطولته نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، إدوارد، عبد العزيز مخيون، رحاب الجمل، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.