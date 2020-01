رامى مالك: هدفى الابتكار ولا أسعى لتقليد أحد

كشف الممثل العالمى "رامي مالك"، عن تأثره الكبير بالمطرب البريطانى فريدي ميركوري، أثناء قيامه بدور الشرير في فيلم بوند "No time to die".



وقال رامى مالك، الحائز على جائزة الأوسكار لعام 2018، إنه يسعى إلى خلق شخصية جديدة فى فيلمه الجديد، ورفض تقليد الفنانين السابقين، وفقًا لما أوردته صحيفة الإندبندنت البريطانية.



وتابع مالك حديثه لصحيفة إندبندنت قائلًا: "إذا ذهبت إلى هناك وحاولت عمل نسخة كربونية من شخص ما، فما هي المتعة أو الموهبة فى ذلك "



وأضاف مالك أن تلك أحد الدروس التى تعلمها أثناء تقليده لشخصية المطرب الراحل ميركوري فى أحد أعماله.



يذكر أن رامى مالك أيضًا طور صوته بشكل كبير لكى يناسب شخصية بوند بمساعدة من المدرب الصوتي نفسه الذي ساعده في تجسيد شخصية ميركوري من قبل.



وتابعت الصحيفة أن فيلم No time to die سيشهد آخر ظهور للنجم العالمى دانيل كريج فى سلسلة أعمال بوند الشهيرة.