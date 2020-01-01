وقف الأعمال القنصلية بالسفارة الأمريكية في العراق

أعلنت السفارة الأمريكية في نبأ عاجل منذ قليل، نقلته "سكاى نيوز"، عن تعليق الأعمال فى سفارتها ببغداد وتوقف جميع العمليات القنصلية حتى إشعار آخر.



كما حثت السفارة رعاياها فى بغداد بالتعامل مع سفارتها فى أربيل.



وانتشرت قوة خاصة عراقية، حول مبنى السفارة الأمريكية ببغداد عقب انسحاب عناصر الميليشيات من محيطها.



وكان الحشد الشعبي، قد دعا في بيان، أنصاره الموجودين قرب السفارة الأمريكية، للانسحاب "احتراما" لقرار الحكومة العراقية التي دعت المحتجين إلى إخلاء المكان.



وحلقت مروحيات أباتشي فوق مجمع السفارة الأمريكية في بغداد، ضمن الإجراءات الأمنية التي تتخذها واشنطن لحماية بعثتها الدبلوماسية، وفق ما أفاد مراسل سكاي نيوز عربية.



وحاول أنصار ميليشيات الحشد الشعبي اقتحام البوابة الأولى للسفارة الأمريكية في بغداد، إلا أن أفراد الأمن الأمريكيين ردوا بإطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع.