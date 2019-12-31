أحمد موسى يكشف تفاصيل وضع مسلة وتماثيل من الكباش بميدان التحرير

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو، يوثق أعمال التطوير في ميدان التحرير وسط القاهرة، مشيرا إلى أنه سيتم وضع مسلة من صان الحجر وتماثيل من "الكباش" بالميدان.



وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن المسلة كانت محطمة على 9 قطع وجرى ترميمها، حيث يبلغ طولها 19 مترا، لافتا إلى أنها ستكون شاهدة على عظمة وتاريخ مصر، ويبلغ عمرها 400 عام.



وأوضح أن العمل على تطوير ميدان التحرير يتم على قدم وساق، مشيرا إلى أن مدينة شرم الشيخ تستعد لاستقبال عام 2020، وهناك احتفالات وسهرات حتى الساعات الأولى من صباح هذا اليوم.

