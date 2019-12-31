القيادة المركزية بالجيش الأمريكي تنشر قوات في بغداد

أعلنت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، نشر قوات جديدة في العراق من أجل حماية السفارة الأمريكية ببغداد من هجمات المتظاهرين.



وقالت القيادة المركزية في بيان مساء اليوم الثلاثاء عبر حسابها على موقع تويتر إنه "تم نشر قوات مشاة البحرية الأمريكية المختصة بالاستجابة للأزمات التابعة للقيادة المركزية في العراق لتعزيز الأمن في السفارة الأمريكية وضمان سلامة المواطنين الأمريكيين".



وأرسل التحالف الدولي ضد داعش في العراق، في وقت سابق اليوم طائرتين طراز «أباتشي» إلى بغداد لحماية السفارة الأمريكية من هجمات المتظاهرين.



وحذر رئيس وزراء العراق، عادل عبدالمهدي، في وقت سابق، من أي اعتداء على السفارات والبعثات الأجنبية وطالب المحتجين بالمغادرة فورا من أمام السفارة الأمريكية.