«2000 دولار شهريًا».. القصة الكاملة لمرتزقة أردوغان في ليبيا

عرضت فضائية "مداد نيوز" السعودية، تقريرا يسلط الضوء على مرتزقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذين يتم إرسالهم من سوريا لدعم الميليشيات الإرهابية في ليبيا.

وأشار التقرير إلى أن تركيا أرسلت 300 إرهابي من سوريا للقتال مع حكومة الوفاق في ليبيا مع اقتراب الجيش الليبي من مشارف حي الهضبة في طرابلس.

ولفت التقرير إلى أنه بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، المخابرات التركية أمرت الفصائل السورية الموالية لها بفتح 7 مكاتب لتجنيد مرتزقة لنقلهم لليبيا 4 مراكز منهم في مدينة عفرين السورية.

واستكمل التقرير أن المركز الأول يشرف عليه "فرقة الحمزات" والثاني تشرف عليه "الجبهة الشامية" والثالث يشرف عليه "لواء المعتصم" في قرية قيبار والرابع يشرف عليه "لواء الشامل" ومقره حي المحمودية وفي مدينة الباب تم افتتاح مركزين وفي أعزاز وجرابلس تم افتتاح مركز واحد وتم الاتفاق على دفع 2000 دولار شهريا لكل مقاتل.

ونوه التقرير إلى أن الجيش الليبي استهدف عناصر الميليشيات المسلحة التي انضمت لميليشيات طرابلس، وطالب القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر بتشكيل لوبي عربي يتصدى لأطماع تركيا في ليبيا ويمنع سرقة ثروات الشعب الليبي والاستحواذ عليها.