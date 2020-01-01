7 أطعمة صحية تبدأ بها فى 2020

مع بداية عام جديد، تقترح مؤسسة التغذية البريطانية النظر في الأطعمة الغنية بالمغذيات التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي، لذا يقدم موقع الإندبندنت 7 أطعمة صحية تبدأ بها سنة 2020:-



السلمون

يوفر السلمون مجموعة من الفيتامينات والمعادن، بما في ذلك أوميجا 3s، وكذلك البروتين وفيتامين د والسيلينيوم واليود.



توصي BNF بتناول حصتين من السمك في الأسبوع، أحدهما يحتوى على نوعًا من الزيت مثل السلمون، حيث تظهر الدراسات أنه مفيد لتحسين صحة الجلد.



الشوفان

الشوفان مصدر رائع للألياف، ويوفر نوعًا معينًا يسمى بيتا جلوكان، والذي يمكن أن يساعد في خفض الكوليسترول، ويمكن دمجه مع وجبات الإفطار الخاصة بك.



العدس

البروتين النباتي مثل العدس والفاصوليا مصدر غني بالألياف، كما أنها تحتوي على الحديد والفولات، والتي يمكن أن تساعد في زيادة مستويات الطاقة.



المكسرات

غالبا ما يتم الإشادة بالمكسرات من قِبل المهنيين الصحيين بفضل احتوائها على الألياف والبروتين والدهون الغير المشبعة، والتي يمكن أن تساعد في الطاقة ودعم نظام المناعة لديك.



الطماطم

غالبا ما يتم الاستخفاف بالطماطم، لكنها غنية بفيتامين C والمواد الكيميائية النباتية الطبيعية مثل اللايكوبين، الصباغ الطبيعي الذي يعطي الطماطم لونها الأحمر النابض بالحياة.



التفاح

التفاح يوفر الألياف القابلة للذوبان وكذلك البوليفينول، والتي يمكنها علاج مشاكل الهضم وتساعدك على حمايتك من أمراض القلب والأوعية الدموية.



الخضروات الخضراء

الخضروات الخضراء المورقة هي واحدة من أصح الأطعمة الموجودة حولنا بفضل الفيتامينات المتعددة التي تحتوي عليها مثل السبانخ التى توفر فيتامين سى وa.