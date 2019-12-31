أمريكا ترسل قوات إضافية لتأمين سفارتها بالعراق

أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، بأن البنتاجون أعلن أنه سيرسل قوات إضافية لتأمين السفارة الأمريكية في العراق.



وكانت السفارة الأمريكية في بغداد، أخلت موظفيها بالكامل بمن فيهم السفير، وذلك عقب هجوم محتجين عراقيين على السفارة بعد اقتحامهم المنطقة الخضراء.



وقال مراسل قناة الغد، في وقت سابق، إن محتجين من أنصار الحشد الشعبي اقتحموا السفارة، كما نصبوا خياما للاعتصام في محيطها، وأحرقوا إحدى بواباتها الرئيسية تنديدًا بالضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت مواقع للحشد الشعبي في الأنبار، كما انضم عدد من قيادات الحشد للمحتجين الذين طالبوا أيضا بطرد السفير الأمريكي.

