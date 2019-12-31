بإطلالة أنيقة.. شيريهان تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة شيريهان جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام" بأحدث ظهور لها.



وظهرت "شيريهان" بإطلالة كاجوال أنيقة، حيث ارتدت بنطلون جينز وبلوزة بيضاء وشالًا بنيًا وتركت شعرها منسدلًا، كما اعتمدت مكياجًا ناعمًا، وانتعلت بوت بنيًا أنيق.



وعلقت على الصورة، قائلة: "Happy New Year"



قصة زواج "شيريهان" و"علاء الخواجة"



يذكر أن النجمة شيريهان متزوجة من رجل الأعمال الأردني علاء الخواجة.



شريهان تزوجت سرًا من الخواجة، حرصًا على مشاعر صديقتها إسعاد يونس التي تعد زوجة "الخواجة" الأولى، ولم يعلنا زواجهما إلا بعد إنجاب ابنتهما "لؤلؤة"، وذلك قبل إصابتها بسرطان الغدد اللعابية.















