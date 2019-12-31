«هل يهلك المجتمع وفيه الصالحون؟».. رمضان عبدالمعز يجيب

قال رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إنه في في أي مجتمع هناك ناس تعصي الله والبعض يطيعه.



وأضاف "عبدالمعز" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc"، أن السيدة زينب رضي الله عنها، سألت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، "أنهلك وفينا الصالحون"؟ فأجابها النبي بنعم، وذلك إذا كثر الخبث، أي إذا استمر الصالحون في البقاء في حالهم دون إنهاء الناس عن المنكر والمعاصي.



وأوضح أنه يجب على الصالحين أن ينصحوا الناس إذا وجدوهم على خطأ، مشيرًا إلى أنه لا يجوز أن نصمت على باطل وأن ننصر الحق.

