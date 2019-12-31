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عالم

مليشيات تحاول اقتحام البوابة الثانية للسفارة الأمريكية ببغداد

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 04:50 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
منار أحمد
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حاولت ميليشيات عراقية، اليوم الثلاثاء، اقتحام البوابة الثانية للسفارة الأمريكية في بغداد، وأشعلت فيها النار، حسبما أفادت قناة "العربية" في خبر عاجل لها.

وقصفت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء الأحد، 5 مواقع تابعة لميليشيا «الحشد الشعبي» الموالي لإيران في العراق، ما أسفر عن مقتل 25 شخصًا وإصابة آخرين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إنَّ الضربات ترسل رسالة مفادها أن بلاده لن تتسامح مع تصرفات إيران التي تعرّض حياة الأمريكيين للخطر، فيما أدانت إيران الهجمات بشدة معتبرة أنها دليل بارز على الإرهاب.

ودعت وزارة الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة الأمريكية إلى احترام سيادة واستقلال العراق ووحدته والتوقف عن التدخل في شؤونه الداخلية.

وأقيمت، صباح اليوم الثلاثاء، مراسم شعبية وسط ‏العاصمة بغداد، لتشييع قتلى الحشد الشعبي الذين ‏سقطوا نتيجة القصف الأمريكي في محافظة الأنبار، مساء ‏الأحد.

واقتحم المشيعون المنطقة الخضراء وتوجهوا إلى مبنى السفارة وهم رافعين الأعلام العراقية وأعلام الحشد الشعبي، احتجاجًا على القصف الأمريكي.

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