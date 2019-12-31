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حوادث

حبس المتهم بالاعتداء على عاملي القصر العيني

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 09:21 ص
جريدة الدستور
نجلاء رفاعي
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أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الثلاثاء، بحبس المتهم باتلاف محتويات مستشفى قصر العيني الفرنساوي والاعتداء على العاملين به، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على كاميرات المراقبة التي أثبتت الواقعة.

وتبلغ للأجهزة الأمنية بالقاهرة من مستشفى القصر العيني الفرنساوي، استقبال أحد الأشخاص، 25 سنة، مندوب بإحدى شركات الشحن، مصاب بطلق ناري ولا يمكن استجوابه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكب الواقعة، وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة؛ نظرًا لوجود خلافات بينه وبين المجني عليه وآخرين.

وتم بإرشاده ضبط السيارة والسلاح الناري المستخدمان في ارتكاب الواقعة.

وأثناء تلقي المجني عليه العلاج داخل المستشفى توفى متأثرًا بإصابته، مما دفع عدد من أهليته بالاعتداء على عدد من العاملين بالمستشفى وإتلاف بعض محتوياتها؛ اعتقادًا منهم بوفاته نتيجة لعدم تقديم الرعاية الطبية له على الوجه الأكمل.

وتمكنت قوات الشرطة بنقطة تأمين المستشفى من السيطرة على الموقف وضبط الجناه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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