وزير السياحة والآثار يكشف تفاصيل حفل افتتاح "المتحف الكبير"

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة، إن المتحف المصري الكبير "وشه حلو" على السياحة المصرية، مشيرًا إلى أنه تم توسيع الطرق المؤدية له، وتم زيادة استيعاب الطاقة الفندقية، في محيطه لتستوعب أعدادًا كبيرة.



وأضاف "العناني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أنه سيتم توجيه دعوة لملوك ورؤساء العالم؛ لحضور حفل الافتتاح، والذي لن يكون يومًا واحدًا.



وأوضح وزير السياحة والآثار، أنهم اختاروا 24 شركة عالمية ممن ينظموا أعظم فعاليات العالم؛ لتقديم عروض فنية، لحفل الافتتاح، وبالفعل اختاروا من بينها 6 سيقدمون عرض نهائي في 15 يناير، لاختيار أفضل 3 شركات.



وأردف: "كل حاجة على مستوى عالمي، ومدير المتحف مصري الجنسية، الموظفين مصريين، لكن سيتم التعاقد مع شركة عالمية لتقديم الخدمات".