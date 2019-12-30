مقتل انتحارييّن قبل تفجير نفسيهما في طرابلس (فيديو)

عقد اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة للجيش الوطني الليبي مؤتمرًا صحفيًا تناول آخر التطورات بمحاور طرابلس، مؤكدًا مقتل انتحاريين اثنين قبل تفجير نفسيهما بالخطوط الأمامية للجيش الوطني في طرابلس.



كشفت قناة العربية السعودية وصول 300 إرهابي من سوريا للقتال مع ميليشيات الوفاق في ليبيا، مشيرًا إلى أنه ورغم ذلك أصبح الجيش الوطني مشارف حي الهضبة في طرابلس.