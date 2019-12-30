بحد أقصى 5 أفراد.. تفاصيل منح «1250 جنيه لأصحاب بطاقات التموين»

كشفت فاطمة عبد المقصود عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، التفاصيل الكاملة لمبادرة رئيس الجمهورية لخفض الأسعار وتشجيع شراء المنتج المحلى، والتي كشف النقاب عنها بصرف 1250 شهريا على المستفيدين من البطاقات التموينية بحد أقصى 5 أفراد بإجمالي 6250 جنيها شهريا ولمدة 6 أشهر بدءا من شهر يناير المقبل وحتى شهر يونيو، بخلاف صرف السلع التموينية الشهرية بمتوسط 50 جنيها للفرد، لأربع أفراد 200 جنيها.



وأوضحت في تصريحات خاصة لـ "الدستور" ان هذه الاموال التي سيتم صرفها هي قروض ميسرة بدون فوائد علي البطاقات الذكية لشراء سلع معمرة وملابس وغيرها لتشجيع المنتج المحلي.



وأضافت في تصريحها ان هذه المبادرة الرئاسية بالتنسيق مع السلاسل التجارية والقطاع الخاص ومنافذ حكومية موزعة على مستوى الجمهورية بشرط شراء سلع انتاج محلي 100% والهدف منها هو انعاش السوق وخلق منافسة وتشغيل المشروعات والمصانع.



وحددت فاطمة عبد المقصود آليات الصرف ستكون من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية بالتنسيق مع شركات الكروت الذكية والسلاسل التجارية الكبرى، لافتة إلى أن هذا القرض الميسر بدون فوائد اختياري يحق للمواطن ان يصرفه او لا يصرفه حسب رغبته.



وتابعت أن الأيام المقبلة سيتم كشف آليات سداد هذا القرض الذي يتم صرفه لمدة 6 أشهر متتالية بدون فوائد وبتيسيرات كبيرة والضمان هي البطاقة الذكية.