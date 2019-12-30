الغد: نتبنى برنامجًا مدروسًا لبناء رأسمالية وطنية

أكد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد والمرشح الرئاسي السابق، أن الحزب حريص علي نجاح الحوار الوطني للأحزاب السياسية الذي عقد أمس، بمقر حزب "مستقبل وطن" بالتجمع الخامس، مشيرًا إلي أنه مستمر فيه من أجل مصلحة الوطن.



وأضاف "موسى"، أن الأحزاب تختلف في الأيديولوجيات والأفكار، ولكنها لا تختلف أبدًا علي حب الوطن ودعم الدولة، لافتًا إلي أن حزب الغد يهدف في المرحلة القادمة إلي إعادة التوازن السياسي للبرلمان القادم، قائلًا: "ندعو إلي معارضة بناءة تعمل من أجل صالح الوطن، والحزب سيتبنى هذا الدور في المرحلة القادمة، وهو دور وطني له متطلباته".



وقال: "وجود أغلبية في أي برلمان يتطلب علي الفور ويستلزم كما هو معروف وجود معارضة، حيث لا يكتمل المشهد السياسي إلا بمعارضه بناءة، وهذا موجود في كل نظم العالم الديمقراطي، ونحن لا نخترع شيئًا جديدًا أو نتحدث في الخيال، والسياسة لا بد يكون لها عائد ومردود اقتصادي علي المواطنين، خصوصًا الشباب، ولا بد أن تترجم الفرص علي الأرض".



واستطرد: "حزب الغد يتبني برنامجًا مدروسًا لبناء رأسمالية وطنية تؤسس لملكية خاصة لكل شباب مصر، من خلال نظام طرح الأسهم للمشروعات الإنتاجية، وتوفر أيضًا فرص العمل والإنتاج وتعظم الصادرات، وتسعي إلي إحداث التوازن في الميزان التجاري للدولة".