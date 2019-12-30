-
الإثنين 30 ديسمبر 2019 الموافق 04 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

شلل مروري أعلى كوبري أكتوبر المتجه من مدينة نصر للمهندسين

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 01:19 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عمرو المزيدي – ندى حمدي
طباعة
شهد كوبري أكتوبر اليوم الاثنين، في اتجاه القادم من وسط البلد وميدان التحرير، إلى مناطق المهندسين والدقي، حالة من التكدس المروري، والعكس في الاتجاه القادم من المهندسين لوسط البلد، وسط انتشار مكثف للخدمات المرورية، أعلى الكوبري.

وشهد الكوبري قبل منطقة رمسيس كثافات متحركة للسيارات تسببت في تباطؤ حركة السيارات، حتى منزل رمسيس، فيما يشهد الكوبري عقب ذلك انسياب مروري على الجانبين.

وتباطأت حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق الميرغني ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية كثافات مرورية وظهر تباطؤ في حركة السيارات أعلى كوبري 15 مايو في الاتجاهين للقادم من وسط البلد اتجاه المهندسين.

وظهرت كثافات مرورية أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادى والمقطم، وكذلك الأمر ظهور كثافات مرورية للمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولا إلى 15 مايو بسبب زيادة سيارات النقل الثقيل وكثافات مرورية للمتجه إلى شارعي عباس العقاد، وظهرت كثافات أعلى دائري المرج للمتجه من نفق السلام اتجاه الزارعي ومنه إلى الأقاليم، كما ظهرت كثافات بشارع صلاح سالم والطيران بالتزامن مع دخول الموظفين لمبنى الجهاز المركزي للمحاسبات والإحصاء.

كما شهد نفق الأزهر ظهور تباطؤ في حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، وكذلك الأمر ظهرت الكثافات أعلى كوبري أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر ومن مناطق الجيزة اتجاه القاهرة والعكس، كما ظهرت كثافات متحركة بالمسطح الأرضي وشارع رمسيس وصولا إلى غمرة والعباسية وبمطالع ومنازل كوبري أكتوبر وصولا إلى أحمد سعيد.

وظهرت كثافات على الكورنيش من المعادى وصولا إلى مناطق وسط البلد، ومن أثر النبي حتى قصر العيني وأمام وزارة الخارجية وماسبيرو أثناء دخول الموظفين، وبعض الكثافات بشارع رمسيس وصولا إلى العباسية وبمحور النصر حتى المنصة وبشارع عباس العقاد والطيران وأماكن غلق الإشارات بالميادين منها ميدان التحرير وروكسي ورابعة العدوية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعة

انقلاب أتوبيس مشجعى المصرى أثناء العودة من الإسكندرية (صور)

منذ حوالي 20 ساعة

«أجورهم أصبحت ضخمة».. أشرف عبدالباقى يكشف سبب انتهاء «مسرح مصر»

منذ حوالي 8 ساعات

أكرم حسنى يكشف مصير فيلم "البدلة" الجزء الثانى

منذ حوالي 3 ساعات

حرس الحدود يضبط 48.5 طن مخدرات و1027 سلاحا و30 متسللا خلال 2019

الصور

image description

«قومي المرأة» يزور أسر ضحايا حادث «أتوبيس العمال» في بورسعيد

image description

رفع 313 حالة إشغال في البحيرة

image description

«شعيب»: جاري العمل لإنهاء مباني جامعة مطروح الجديدة

image description

التحفظ على 60 مكبر صوت في حملات بأحياء الإسكندرية

image description

حبس سائق «البط الميت» في دمياط

الأكثر قراءة

سائق «أوبر»: «كنت هغتصبهم.. بس اضطرتني أضربها بالمطواة»

«أجورهم أصبحت ضخمة».. أشرف عبدالباقى يكشف سبب انتهاء «مسرح مصر»

الثلاثاء والأربعاء إجازة رسمية بالبنوك

انقلاب أتوبيس مشجعى المصرى أثناء العودة من الإسكندرية (صور)

أيام زمان

هكذا انتهت حياة منيرة المهدية.. «قاتلة تحمل مسدسًا»

أسمهان ومحمد التابعي.. أسرار قصة حب انتهت بـ«سكتة قلبية»

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

لهذه الأسباب.. يرفض نجيب محفوظ ارتداء «الكرافتة»

نجم الساعة

هكذا انتهت حياة منيرة المهدية.. «قاتلة تحمل مسدسًا»

الصحة

الرياضة تكافح البدانة

كوليسترول البالغين يسبب أمراض القلب

3 خطوات للوقاية من نزلات البرد والأنفلونزا فى فصل الشتاء

قياس الكولسترول مبكرًا أداة للتنبؤ بأمراض القلب

الرئيس نيوز

محمد السادات: هي الأحزاب الكبيرة خايفة من إيه؟.. ومينفعش ناس راكبة فضائيات وناس بتغني ظلموه (1-2)

"تنطلق أول يناير".. تفاصيل مبادرة "صحة السيدات الحوامل"

وزير الزراعة: نبحث عن حلول غير تقليدية للمشاكل والتنسيق بين القطاعات

رغم ترشيد النفقات..27 مليار جنيه زيادة في مصروفات الدولة خلال عام

منوعات

الإمارات تطرق أبواب "جينيس 2020" بعروض الألعاب النارية

العراق والأردن يتقدمان بملف لطلب استضافة كأس آسيا 2027

إجراءات عاجلة بعد اكتشاف مادة خطرة فى موقع لأولمبياد طوكيو

الحرائق تلغي «الألعاب النارية» في رأس السنة بعاصمة أستراليا

كشكول

بعد"حظر البناطيل المقطعة".. أعضاء التدريس: القرار ينمي روح المسئولية والجدية للطلاب

أبرز تسريحات الشعر للأطفال في رأس السنة الجديدة (صور)

على خطى الوادي.. تعرف على قائمة محظورات الحرم الجامعي لـ"جنوب الوادي" (مستند)

رحمي: نضع آمالاً كبيرة على جامعة طنطا في دعم الخطط التنموية

إسلام سياسي

صحيفة: مصر لن تسمح لأردوغان بحلم الإمبراطورية.. وقطر وراء الأزمة

خبير أمني : التنظيم في شمال افريقيا يشكل اقوى جماعة ارهابية

حصاد الافتاء فى 2019: إطلاق أول قاعدة بيانات عربية لظاهرة الإرهاب والإسلاموفوبيا

الإفتاء يحذر من نقل تركيا لإرهابيين إلى ليبيا لدعم ميليشيات طرابلس

مقالات الرأي
د. منى حلمى
سنة 2019 تكتب قصائدها وترحل
ماجد حبته
على قلب أحمق واحد!
عمرو خالد
عالج مخاوفك بحسن الظن بالله «1»
ماجد حبته
مكافحة مكافحة الجرائم الإلكترونية!
المزيد

الثقافة

مثقفون يؤكدون على أهمية الوعى المجتمعى لمواجهة حرب الشائعات

أسماء المرشحين بالفرز النهائى لمهرجان الحلى

افتتاح معرض «ثرى مصر» بقاعة أفق واحد.. الأحد

نشرة «الدستور».. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم

صفحتنا ع الفيس بوك