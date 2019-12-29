-
الأحد 29 ديسمبر 2019 الموافق 03 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

"مستقبل وطن": 30 يونيو طوق النجاة لاستعادة الوطن

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 07:32 م
أشرف رشاد
أشرف رشاد
اشرف لاشين
طباعة
قال المهندس أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن، إنه لا سياسة بدون خلاف ولكل حزب درب ونهج وأيدولوحية يسير عليها، ولسنا مع فكرة الحزب الوحيد، وما أروع أن نكتمل فى دروب الوطن بالمخلصين، والأحزاب قد تختلف لكن فى النهاية يلتقى الجميع فى آخر الطريق من أجل اللُّحمة الوطنية.

لفت رشاد، إلى أنه لا خلاف أن ثورة يونيو كانت طوق النجاة لاستعادة الوطن، فضلًا عن لا إعوجاج فى الاصطفاف فى الحرب على الإرهاب، ولا يوجد بيننا أبدًا متقاعس عن خوض المعركة ضد الإرهاب وخوض التحديات التى تحاك بالوطن، ونحن هنا غايات تحلق فى سماء وطن واحد.

وتابع رشاد، خلال الجلسة الثالثة للحوار الوطني للاحزاب السياسية التى يرعاها حزب مستقبل وطن، "أهم من يتخيل أن يكون الوطن به وحده، وعميل من يحتكر الوطنية لوحده فقط دون سواه، الجميع على قلب رجل واحد، والجميع مؤمنون، والطريق الواحد تجربة قد تبؤ بالفشل، ولست هنا لأظهر أنى أحمل قميص يوسف لالقيه على وجه الوطن، وكلنا مرحلة من عمر الوطن، دعونا نختلف ولكننا لن نكيد ليوسف وسنعود للوطن ولمصلحة الوطن فى النهاية، وأننا مفردات من ملحمة وطنية تسطرها الأحزاب المصرية اليوم، والخلاف بيننا تكامل، ونؤكد أننا نشكل الوجدان كاملا".

أضاف أن الحزب أعلن رفض مشروع قانون المحليات، وسيتم عقد جلسات حوار مجتمعى حول مشروع القانون خاصة بعد دعوة الرئيس السيسي.

وجاء الحوار بمشارك أحزاب "المحافظين، الإصلاح والتنمية، العدل، المصري الديمقراطي، الغد، الشعب الجمهوري، الوفد، التجمع، والمؤتمر "، ولاستكمال مناقشة رؤية الأحزاب نحو الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وإقرار بعض مشروعات القوانين المتصلة بها فيما يخص مجلس النواب ومجلس الشيوخ والمجالس الشعبية المحلية، وتفعيل دور الأحزاب في إثراء الحياة السياسية.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

ما لا يعرفه أحد عن «ثومة».. آخر العازفين فى فرقة أم كلثوم يكشف «أسرار الست»

منذ يوم

قبول طلبات التعيين بوظيفة «معاون نيابة» دفعة 2019

منذ حوالي 10 ساعة

«فضيحة أردوغان فى ليبيا» تتصدر «تويتر»

منذ يوم

وفاة 6 سياح من مصابى حافلتى السويس

الصور

image description

إزالة إشغالات بائعي الأثاث المستعمل "سوق الخردة" في مطروح

image description

مباراة فوز الأهلي على بلاتينوم بثنائية نظيفة

image description

مجلس مدينة سيوة يبدأ تمهيد الطرق الداخلية (صور)

image description

حياتك تهمنا.. "لا للانتحار" في ندوة تثقيفية بمسرح طنطا

image description

ضبط لودر ومعدات بناء وإشغالات طريق لـ4 مقاهٍ بمطروح

الأكثر قراءة

سائق «أوبر»: «كنت هغتصبهم.. بس اضطرتني أضربها بالمطواة»

«سائق النقل يتعاطى مخدرات».. النائب العام يكشف تفاصيل «حادث بورسعيد»

وفاة 6 سياح من مصابى حافلتى السويس

قبول طلبات التعيين بوظيفة «معاون نيابة» دفعة 2019

أيام زمان

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

لهذه الأسباب.. يرفض نجيب محفوظ ارتداء «الكرافتة»

قصة دخول يوسف إدريس مستشفى الأمراض العقلية

هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

نجم الساعة

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

الصحة

4 حيل لتحسين الصحة عبر التحكم بالعقل

عقار صيني جديد لعلاج ألزهايمر في 2020

إصابة الطفل بالحصبة تفقده مناعته ضد الأمراض الأخرى

مصل فيروس الورم الحليمي يمنع الإصابة بالعدوى

الرئيس نيوز

القائمة الكاملة لترشيحات جوائز "جولدن جلوب"

"أرجوك ما تفصلنيش" ألبوم جديد لفرقة MTM

مصادر تكشف هوية مرشح لعضوية "الأعلى للإعلام"

"حد شاف جوزي" يثير الجدل.. وقانوني: من حق الزوج مقاضاة زوجته بسبب "الجروب"

منوعات

"الكف" تحيي حفلا على مسرح الضمة.. 16 يناير

إنقاذ سلحفاة بحرية مهددة بالانقراض فى سيناء

الشتاء لا يحمي طعامك.. حافظي عليه بهذه الطرق

50 ألف دولار وشرط وحيد لشراء قصر تاريخي بنيويورك

كشكول

مستشار الرياضيات يكشف سبب تنوع الأسئلة بالاختبارات الاسترشادية

تعرف علي طريقة الوصول للدعم الفني ببوابة التوظيف في المدارس

نموذج استرشادي.. امتحان الرياضيات للثاني الثانوي"ترم أول"

نموذج استرشادي.. امتحان اللغة الإنجليزية لأولى ثانوي "ترم أول"

إسلام سياسي

باحث فرنسى: " الحكومات الأوروبية لا تمنع الطرق الصوفية من ممارسة أنشطتها

أمين رابطة العالم الإسلامى: المملكة العربية السعودية أصبحت نموذج فريد فى مكافحة الإرهاب

مسؤولون أكراد ": "داعش" يعود والعام القادم سيكون أسوأ

"جرائم أردوغان في ليبيا" تتصدر "تويتر"

مقالات الرأي
ماجد حبته
على قلب أحمق واحد!
عمرو خالد
عالج مخاوفك بحسن الظن بالله «1»
ماجد حبته
مكافحة مكافحة الجرائم الإلكترونية!
د.أحمد الخميسى
عام جديد مع الأمل
المزيد

الثقافة

دار الصحفى تصدر «رسائل» هند محمد

رمسيس وعبدالمنعم رياض والجيزة.. أبرز نقاط انطلاق سيارة معرض الكتاب

«أشباه الأحباء» رواية لدار الزيات بمعرض الكتاب

«فرع التفوق» غلق باب الترشح لجائزة الدولة.. الثلاثاء

صفحتنا ع الفيس بوك