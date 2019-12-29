"مستقبل وطن": 30 يونيو طوق النجاة لاستعادة الوطن

قال المهندس أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن، إنه لا سياسة بدون خلاف ولكل حزب درب ونهج وأيدولوحية يسير عليها، ولسنا مع فكرة الحزب الوحيد، وما أروع أن نكتمل فى دروب الوطن بالمخلصين، والأحزاب قد تختلف لكن فى النهاية يلتقى الجميع فى آخر الطريق من أجل اللُّحمة الوطنية.



لفت رشاد، إلى أنه لا خلاف أن ثورة يونيو كانت طوق النجاة لاستعادة الوطن، فضلًا عن لا إعوجاج فى الاصطفاف فى الحرب على الإرهاب، ولا يوجد بيننا أبدًا متقاعس عن خوض المعركة ضد الإرهاب وخوض التحديات التى تحاك بالوطن، ونحن هنا غايات تحلق فى سماء وطن واحد.



وتابع رشاد، خلال الجلسة الثالثة للحوار الوطني للاحزاب السياسية التى يرعاها حزب مستقبل وطن، "أهم من يتخيل أن يكون الوطن به وحده، وعميل من يحتكر الوطنية لوحده فقط دون سواه، الجميع على قلب رجل واحد، والجميع مؤمنون، والطريق الواحد تجربة قد تبؤ بالفشل، ولست هنا لأظهر أنى أحمل قميص يوسف لالقيه على وجه الوطن، وكلنا مرحلة من عمر الوطن، دعونا نختلف ولكننا لن نكيد ليوسف وسنعود للوطن ولمصلحة الوطن فى النهاية، وأننا مفردات من ملحمة وطنية تسطرها الأحزاب المصرية اليوم، والخلاف بيننا تكامل، ونؤكد أننا نشكل الوجدان كاملا".



أضاف أن الحزب أعلن رفض مشروع قانون المحليات، وسيتم عقد جلسات حوار مجتمعى حول مشروع القانون خاصة بعد دعوة الرئيس السيسي.



وجاء الحوار بمشارك أحزاب "المحافظين، الإصلاح والتنمية، العدل، المصري الديمقراطي، الغد، الشعب الجمهوري، الوفد، التجمع، والمؤتمر "، ولاستكمال مناقشة رؤية الأحزاب نحو الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وإقرار بعض مشروعات القوانين المتصلة بها فيما يخص مجلس النواب ومجلس الشيوخ والمجالس الشعبية المحلية، وتفعيل دور الأحزاب في إثراء الحياة السياسية.