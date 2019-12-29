مادلين طبر: إدوارد «فاسوخة حظ» لكل من يمثل معه

هنأت الفنانة مادلين طبر، الفنان إدوارد، بمناسبة أعياد رأس السنة الجديدة، قائلة إنه ممثل موهوب، ونجم له مذاق، وورقة حظ، أو فاسوخة حظ لأي نجم يمثل معه.



وقال إدوارد، خلال مداخلته مع مادلين طبر، في برنامج "مسا الورد"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، إنه يشارك في السباق الرمضاني في مسلسل "البرنس"، بطولة محمد رمضان وإخراج محمد سامي.



"البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، حيث يعود للتعاون مع محمد سامى للمرة الثانية بعدما قدما سويًا مسلسل "الأسطورة" العام قبل الماضي، وشارك في بطولته فردوس عبدالحميد، مى عمر، روجينا، هادى الجيار، وآخرون، تأليف محمد عبدالمعطي.