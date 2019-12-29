شيرين: القبلات على المسرح تظهر مشاعرى للجمهور «فيديو»

قالت الفنانة شيرين عبدالوهاب، إن هناك أشخاصا كثيرين فهموا حديثها بشكل خطأ، مشيرة إلى أن القبلات على المسرح مشهورة بها، لأنها تبين من خلالها مشاعرها للجمهور أثناء وقوفها على خشبة المسرح.



وأضافت شيرين عبدالوهاب، خلال لقائها ببرنامج "ET بالعربي": "سنة 2019 كانت حلوة، طول ما أنا بصحة، وبلدي بخير، أهلي بخير، جوزي وعيالي بخير أنا بخير".



وأردفت: "بناتي كل سنة بيكونوا أجازة في الوقت ده من السنة بمناسبة أعياد الكريسماس، دايمًا بنحب نقضيه في دبي، إحنا جايين عشان نشوف البحر وأستجم على قد ما أقدر عشان مصر برد جدًا، ربنا يكون في عون الناس اللي مدفيين تحت البطانيات دلوقتي".