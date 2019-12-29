اللقطات الأولى لانفجار استهدف عرضا عسكريا فى اليمن

وكانت القوات اليمنية المشتركة اتهمت، الخميس الماضي، جماعة أنصار الله، بقصف مطاحن البحر الأحمر شرق مدينة الحديدة، بقذيفة هاون عيار 120 ملم قبل عملية توزيعه على المحتاجين، معتبرة الاستهداف محاولة لتدمير ما جرى تجهيزه وحرمان المواطنين من المساعدات الغذائية وزيادة معاناتهم اليومية.





عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو، يظهر اللقطات الأولى، من موقع الانفجار الذي استهدف حفل تخرج دفعة عسكرية في مدينة الضالع جنوب اليمن، اليوم الأحد، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين.وقال مسئول الإعلام لجبهة الضالع، إن التفجير نتيجة هجوم صاروخي لميليشيا الحوثي، ووقع بالقرب من منصة للضيوف أثناء الحفل، ولم يتم بعد تحديد عدد القتلى والمصابين.