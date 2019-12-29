رأسان و5 جثث فى قارب خشبى على ساحل إحدى الجزر اليابانية

عثرت الشرطة في اليابان على رفات 5 أشخاص على الأقل، في قارب خشبي على ساحل إحدى الجزر اليابانية، يشتبه في أنه قادم من كوريا الشمالية.



وقال المسؤول في خفر السواحل الياباني كي شينين، إن الشرطة عثرت على الرفات في قاع القارب، على شاطئ جزيرة سادو التي تقع قبالة نيجاتا شمال غربي اليابان.



وأضاف أن الشرطة عثرت على رأسين و5 جثث، مشيرًا إلى أن سبب الوفاة لا يزال قيد التحقيق، لافتًا إلى أن القارب يحمل حروفًا باللغة الكورية من الخارج.



ولم يتسن للمسؤول بعد معرفة، إن كان الرأسان لاثنين من الجثث أم لشخصين آخرين، وقال إن الأمر رهن التحقيق، وأشار إلى أن الواقعة هي الثانية من نوعها منذ الشهر الماضي.