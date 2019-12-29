وزير النقل يشهد الاحتفال بتخريج دفعة "دراسات عليا" بأكاديمية النقل البحرى

شهد وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى مساء السبت، احتفال الأكاديمية بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الدراسات العليا في الإدارة -فرع القرية الذكية - والبالغ عددهم ١٢٠ طالبا من الحاصلين علي درجة الماجيستير المهنى والدبلومة في إدارة الأعمال.



وأقيم الاحتفال بحضور رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس المهندس يحيى زكي، ونائب رئيس الأكاديمية للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور علاء عبد الباري، وعميد كلية الدراسات العليا فرع القرية الذكية الدكتورة شيرين سليمان ولفيف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين بجمهورية مصر العربية.



وقدم وزير النقل، التهنئة لأولياء أمور الخريجين لما قدموه لهم من دعم ورعاية حتى حققوا هذا النجاح، وقال: سعيد أن أكون بينكم اليوم، لأشارك أسرة الأكاديمية تخريج الدفعة الأولي من طلاب كلية الدراسات العليا في الإدارة بفرع القرية الذكية.



كما شكر "وزير النقل" الدكتور إسماعيل عبد الغفار وأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية على ما قدموه من جهود علمية لتحقيق أهداف الأكاديمية من مخرجاتها التعليمية، وأوصى الخريجين بالعمل بإخلاص لخدمة الوطن.



من جانبه قال الدكتور اسماعيل عبد الغفار إن الأكاديمية من خلال رسالتها تهدف إلى بناء جيل قادر على مواجهة التحديات فى ظل التطور العلمى والتكنولوجى، معربا عن سعادته بالتواجد وسط الخريجين، مؤكدا أنهم وذويهم بذلوا أقصى ما لديهم من جهد حتى يتمكنوا من الوصول الى تلك اللحظة، وقال التخرج ليس النهاية فهى بداية التطبيق العملى لما أسفرت عنه فترة الدراسة.



وقام "عبد الغفار "بإلقاء كلمة سلّط فيها الضوء مشاريع الأكاديمية ورؤيتها المستقبلية، وقال إن الأكاديمية لم تأل جهدا في شق طريقها نحو التميز والإبداع فكانت وما زالت نموذجا يقدم تعليم نوعي متميز يعتمد على تحسين وتطوير مدخلات ومخرجات النظام التعليم لتلبية احتياجات سوق العمل، فضلًا عن حصولها على الاعتمادات الأكاديمية العالمية لمعظم برامجها الدراسية.



وفي الختام قام وزير النقل ورئيس الأكاديمية بتوزيع الجوائز على الطلبة المتفوقين والشهادات على الطلبة الخريجين.