خواطر ميت.. مدحت العدل يكشف القصة وراء أغنية "الناس العزاز"

كشف السيناريست مدحت العدل، القصة وراء قصيدته "الناس العزاز"، التي غنتها نوال الزغبي في تتر مسلسل "لأعلى سعر".



وقال العدل، خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إنه كتب القصيدة منذ زمن، عن موقف حصل أمامه، مردفًا: "سيدة فاضلة جدا زوجها توفي، وكان يساعدها في إنهاء الإجراءات، وهو معها عينها جت على فستان".



وأردف مدحت العدل: "أنا رجل فنان، ففكرت جوزها لو باصص عليها من فوق، هيقول دا أنا لسة ميت امبارح وأنا مركز الكون، في دماغ كل واحد فينا إنه مركز الكون، لو مات العالم هيقف، فكتبت خواطر واحد مات، وبنهيها بملعون أبو الناس العزاز".



وتابع: "في مرة كنت مسافر أنا وجمال، فطلب مني أقول له قصيدة، فلما قلتهاله، قال ده تتر المسلسل".

