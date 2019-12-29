صحيفة هندية: مصر من أفضل 4 وجهات سياحية عالميًا

أكدت صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية، أن مصر من أفضل الوجهات السياحية التي تجذب ملايين السياح سنويًا، بفضل طقسها المتميز وآثارها المتنوعة.



وأشارت "هندوستان تايمز" ( Hindustan Times)، في تقرير لها، اليوم السبت، إلى أن مصر وفقًا لتقارير خبراء متخصصين ضمن أفضل أربع وجهات عالمية، لمحبي السفر ومن يتطلعون إلى السفر بالخارج لقضاء عطلة طويلة في العام المقبل.



وأوضحت الصحيفة الهندية الناطقة بالإنجليزية، أن مصر تصدرت قائمة الصحف البريطانية لـ "أفضل الدول التي يجب زيارتها"، مشيرة إلى وجود المتحف المصري الكبير الجديد الواقع بالقرب من أهرامات الجيزة، والذي سيتم افتتاحه في عام 2020.



وأشادت الصحيفة بحجم المتحف وضخامة العمل، حيث سيكون هناك 30 ألف قطعة أثرية مصرية لم يسبق لها مثيل في المتحف الكبير، وهذا سيكون بمثابة جذب كبير للسياح من جميع دول العالم.