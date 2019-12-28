مدحت العدل: كُتاب نص لبة يتصدرون الأفضل مبيعا

قال السيناريست مدحت العدل، إنه من المؤسف غياب الحركة النقدية في مصر، موضحًا أنه لم يعد يهتم بدواوين الشعر إلا دور النشر تعقد عددَا من الندوات، وينتهي الموضوع.



وأضاف العدل، خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور":"احنا بنقول على كتاب نص لبة إنهم نجوم كتابة، والأفضل مبيعًا، لأن وعينا بالمستوى الثقافي قل".



وأشار العدل، إلى أن من يصفون هؤلاء الكتاب "النص لبة"، بأنهم نجوم لم يقرأوا لنجيب محفوظ ولا طه حسين.



وأوضح مدحت العدل، أنه يحب من الروائيين الشباب محمد الفخراني، ويراه مختلفًا، كما أشاد بكتاب "في أثر عنايات الزيات" لإيمان مرسال، مؤكدًا أنه استمتع به جدًا، ويصلح أن يتحول لفيلم، لافتا إلى أنه أعجب بطريقة بحث الكاتبة عن عنايات الزيات.

