داعية يكشف طريقة العتاب كما جاء في القرآن الكريم

أوصى رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، بضرورة قراءة القرآن الكريم حتى نتعلم كيف يمكن أن نعتب على بعض.



وأضاف "عبدالمعز" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc"، أن هناك بعض البشر عندما يقومون بالعتاب، فإنهم يدمرون العلاقات؛ فعندما يعاتب بعض الناس فإنهم ينفون جميع الأخلاق ويجردونها عن الآخر.



واستشهد بقول الله تعالى: "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ۖ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ"، مشيرا إلى أن المولى عز وجل في عتابه للرسول ناداه بـ "يا أيها النبي"، فالله سبحانه وتعالى يقول للنبي، لماذا فعلت ذلك أيها النبي، لافتا إلى أن الله كان متلطفا في عتابه مع النبي.

