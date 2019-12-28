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فن

إيرادات أفلام السينما.. "الفلوس" يتخطى 2 مليون جنيه.. (إنفوجراف)

السبت 28/ديسمبر/2019 - 04:30 م
جريدة الدستور
دعاء عبد المقصود
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تشهد دور العرض السينمائي حالة من الرواج الفني خلال أيام الأعياد والكريسماس، حيث يتنافس على كعكة الإيرادات عدد من الأفلام القديمة والجديدة، على رأسها فيلم "الفلوس" لتامر حسني الذي احتل المركز الأول، ووصل إجمالي إيرادات، أمس الجمعة، مليونين و547 ألفًا و928 جنيهًا.

- فيلم الرعب "بيت سِت" بعد تحقيقه 18 ألفًا و529 جنيهًا.

- فيلم "ولاد رزق"، وحقق، أمس، إيرادًا بلغ 14 ألفا و117 جنيهًا.

- فيلم "استدعاء ولي عمرو" حقق إيرادًا قُدر بـ5482 جنيهًا.

- فيلم "أنت حبيبي وبس" حقق 3994 جنيهًا.

- فيلم "خيال مآتة"، حقق 1144 جنيهًا.

- فيلم "الفيل الأزرق 2" حقق، أمس، 835 جنيهًا.

- فيلم "الكنز" لم يحقق أي إيرادات تذكر.

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