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مصر

هشام طلعت يوفر مكتب شهر عقارى "هدية" للمصريين بنهاية 2019

السبت 28/ديسمبر/2019 - 02:45 م
جريدة الدستور
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قالت الإعلامية جانا مطراوى، مقدمة برنامج "خبيرة العقارات"، إن توفير رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، مكتب شهر عقارى مطورا بمدينة الرحاب بمثابة هدية للمصريين بمناسبة نهاية عام 2019، موضحة أن هشام طلعت مصطفى كان أول المتقدمين لوزارة العدل بطلب لافتتاح فروع مطورة للشهر العقارى فى الرحاب ومدينتى، بعد إعلان الوزارة عن خطتها لتطوير مكاتب الشهر العقارى على مستوى الجمهورية، وذلك لتقديم خدمة جيدة جدا للمواطنين- وليس لسكان الرحاب ومدينتى فقط- والذين يعانون من الزحام وضياع الوقت داخل مكاتب الشهر العقارى الأخرى.

وأكدت "مطراوى" أن هشام طلعت مصطفى، "الكينج"- مثلما وصفته- لا يهتم فقط بتوفير الخدمات لسكان مشروعاته، بل يعمل على تطويرها، مدللة على حديثها بسعيه لتحويل الرحاب ومدينتى لمدن ذكية، وهو ما لمسته فى افتتاح مكتب الشهر العقارى فى الرحاب، والذى يختلف عن المكاتب الأخرى، سواء على مستوى التجهيزات أو الخدمة، قائلة: "تشعر وأنت أمام مكتب الشهر العقارى بالرحاب وكأنك أمام شركة عقارات وليس مجرد مكتب أو فرع لشهر عقارى".

واستعرضت "مطراوى"، خلال تغطيتها افتتاح مكتب الشهر العقارى المطور بمدينة الرحاب، ببرنامج "خبيرة العقارات"، والذى يعرض على شاشة قناة "النهار" الفضائية، مقر المكتب الجديد، قائلة إنه لا يعد مكتبا عقاريا بل يرتقى إلى مستوى الفنادق أو شركة مطور له ثقله، مضيفة أن مكتب شهر عقارى الرحاب يتميز بديكورات فخمة سواء فيما يتعلق بالأسقف "الساقطة" أو استخدام أحدث أساليب الإضاءة  أو اتباع أحدث أساليب التكنولوجيا، متمثلة فى ماكينة تسجيل العملاء بالرقم القومى، بالإضافة إلى سرعة إنجاز الخدمات خلال دقائق معدودة لإتمامها بالكامل. 

وشرحت "مطراوى" تجهيزات مكتب الشهر العقارى المطور بالرحاب، وكيفية أداء الخدمة، قائلة إن مكتب الشهر العقارى المطور بالرحاب ليس مثل المكاتب العادية، إذ يضم ماكينة خاصة لحجز دور العميل عن طريق بطاقة الرقم القومى، مماثلة للموجودة بالبنوك، وهو ما يمنع التزاحم والتدافع، وأيضا يمنع الوساطة لأن كل عميل دوره مرتبط برقمه القومى، وبعد الحجز يتجه العميل إلى الشباك طبقا لرقمه المسلسل، ليتم النداء عليه لتنفيذ الخدمة المطلوبة بعد استيفاء الأوراق، مشيرة إلى أن تلك الخدمة تعد من الخدمات المتطورة التى تتواجد بداخل مدينة الرحاب، وذلك ضمن باقة من الخدمات الجديدة بالمدينة، التى تشهد تطورا مستمرا يلمسه سكان المدينة.

وأوضحت مقدمة البرنامج أنها لم تستغرق سوى 3 دقائق فقط، بداية من دخولها مكتب الشهر العقارى حتى إنهاء المعاملة الخاصة بها تماما، داعية المواطنين الذين يعانون من ضياع الوقت بالمكاتب الأخرى، للحضور لفرع مدينة الرحاب للتمتع بأفضل الأنظمة وأكثرها تقدما، والتى تساعد على إنهاء تعاملاتهم بسهولة ويسر شديدين.

وعرضت جانا مطراوى إشادات سكان الرحاب بافتتاح فرع مطور للشهر العقارى، إذ أكدت إحدى ساكنات الرحاب أن كل خدمة تضاف للرحاب تجعلها أجمل، مشيرة إلى أن المدينة أصبحت متكاملة، بعد إضافة خدمات متميزة مثل مكاتب البريد والشهر العقارى، واتفقت معها ساكنة أخرى على أن توفير مكتب شهر عقارى جديد بالرحاب خدمة متميزة جدا لأنها ستوفر على ساكنى الرحاب الوقت والجهد فى أداء الخدمات بدلا من الذهاب لفروع أخرى بعيدة عن محل إقامتهم، وعدم وجود زحام بالفرع الجديد.

واختتمت الإعلامية جانا مطراوى تغطيتها مكتب الشهر العقارى المطور بالرحاب متمنية أن يحذو كافة المطورين حذو هشام طلعت مصطفى، فى تقديم الخدمات من أجل مساعدة مصر فى حل أزماتها والمساهمة الفعالة فى الاقتصاد القومى.

وكان هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، قد افتتح، يوم الخميس الموافق 12 ديسمبر الجارى، مكتب شهر عقارى مطورا بنادى الرحاب، بحضور مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى المستشار أشرف رزق.

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