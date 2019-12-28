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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الثور السبت 28 ديسمبر 2019

السبت 28/ديسمبر/2019 - 09:03 ص
برج الثور
برج الثور
إسلام جمال
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت، وفيما يخص برج الثور قالت:

مهنيًا: انتقال القمر إلى الدلو غير مناسب لك لذلك لا تستلم أمام الضغوط والمطالب الكثيرة، أنت تمتلك القدرة على مواجهتها مهما بلغ حجمها، وبحكمتك قادر على التغلب على كل شيء.
عاطفيًا: حين تزيد الغيرة عن حدّها تصبح مؤذية، وتؤدي إلى عواقب وخيمة وتزعزع الثقة.
صحيًا: الحفاظ على رشاقتك مهم جدًا، لكن لا تحاول القيام بحمية مزاجية قاسية.

وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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