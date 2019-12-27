سياسي: قبول استقالة الرئيس العراقي يدخل البلاد في نفق مظلم جديد

اعتبر المحلل السياسي العراقي الدكتور حيدر البرزنجي، تقدم الرئيس العراقي برهم صالح بالاستقالة تصدع آخر في مسار العملية السياسية بالبلاد، موضحًا أنه أصبح أمام الكتل السياسية، خاصة البناء تحدٍ كبير في عملية التوافق على رئيس حكومة.



وأضاف البرزنجي خلال لقائه على قناة الغد، أنه من الممكن أن يحدث اتفاق على حل هذا الأمر بعد تقدم الرئيس العراقي باستقالته، وممكن أن يحدث العكس أيضا، فيمكن أن تتوافق الكتل السياسية العراقية على إقالة الرئيس وترشيح شخصية أخرى.



ورأى البرزنجي أن قبول استقالة الرئيس العراقي في ظل الظروف الحالية يُدخل البلاد والعملية السياسية في نفق مظلم جديد.



وأوضح البرزنجي أن هناك العديد من الكتل السياسية التي رفضت استقالة رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنه هناك جبهتين داخل البرلمان، إحداهما تعارض أي مرشح يتم تقديمه لرئاسة الحكومة أمام كتل أخرى تدفع ببعض الشخصيات، مؤكدًا أنه من الممكن حسم هذا الجدل من خلال تقديم شخصية سياسية ليست "جدلية" الأمر الذي سيكشف عن نوايا الكتل السياسية ومدى جديتها لتمرير هذا المرشح.