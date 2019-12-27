«لولو» تغرق سيارة سيرين عبدالنور: «شى بيبكى»

ويتكون المسلسل من 8 حلقات ولا تتخطى كل حلقة منه 10 دقائق فقط، إذ يقدم العمل كواليس حياة الفنانين وتحركاتهم من خلال «حدوتة» تتضمن التشويق والإثارة.

علقت سيارة الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، الخميس، في الأمطار التي خلفها الانخفاض الجوي، الذي عرف باسم «العاصفة لولو» الذي يضرب لبنان منذ مساء الثلاثاء.وتسببت العاصفة «لولو» في أضرار مادية كونها مصحوبة برياح قوية وأمطار غزيرة وتساقط للثلوج على المرتفعات.وبعد عودتها إلى منزلها في العاصمة بيروت، نشرت «عبدالنور» مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» يظهر حجم المعاناة مع الأمطار.وعلقت «سيرين» على الفيديو قائلة: «هيك إحنا بنغرق في لبنان.. هيك بنغرق يا ناس الله يستر»، وتابعت: «وصلنا بخير وسلامة على بيتي بس الناس العلقانة على الطريق شي بيبكي».ويعرض لسيرين عبدالنور خلال هذه الفترة مسلسل «الديفا»، وهو من بطولتها مع النجم السعودي يعقوب الفرحان والمطربة بوسي، والإعلامية السعودية مهيرة عبدالعزيز ووسام فارس وعدد كبير من الممثلين العرب.