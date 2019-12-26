بفستان مكشوف.. صور رانيا منصور فى احتفالات رأس السنة

شاركت الفنانة رانيا منصور، مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، من احتفالات رأس السنة.



وظهرت رانيا منصور، ترتدى فستانًا أسود مكشوفًا، في احتفالات رأس السنة، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة.



يذكر أن آخر أعمال رانيا مسلسل "ابن أصول"، بطولة حمادة هلال، وسوزان نجم الدين، أحمد كرارة، عماد رشاد، حمزة العيلي، أحمد حلاوة، من تأليف أحمد أبوزيد، وإخراج محمد بكير.