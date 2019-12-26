-
الخميس 26 ديسمبر 2019 الموافق 29 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

سفير الصين يدعو أوزيل لزيارة للتأكد من وضع مسلمي الإيغور

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 02:38 م
جريدة الدستور
هدير شعراوي
طباعة
دعا سفير الصين في القاهرة، لياوليتشيانج، لاعب أرسنال الإنجليزي مسعود أوزيل، لزيارة الصين، للاطلاع بنفسه على الوضع الحقيقي في المنطقة، وعدم إصدار الحكم على الصين قبل معرفة المعلومة الدقيقة والصحيحة.

وأكد سفير الصين، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصرى"، والمُذاع على فضائية "إم بى سى مصر2"، أنه بعد زيارته الميدانية إلى الصين، سيغير وجهة نظره تماما عما وجده على مواقع التواصل الاجتماعي"، مؤكدًا أن "الصين لن تعذب المسلمين أو تضطهدهم أبدًا، ولذلك ندعو الشعوب المسلمة الصديقة إلى عدم التأثر بالشائعات والأكاذيب على الإنترنت".

وأضاف سفير الصين أن الصين على كل ثقة بأن الشعوب العربية والإسلامية ستكتشف الحقيقة عن منطقة الشينجاوج الجميلة، وأدعو الجميع لزيارتها للتعرف على الحقيقة بأنفسهم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عضو الحزب المسيحي الديموقراطي الألماني يزور المتحف الكبير

الصين توجه دعوة إلى وكيل البرلمان لزيارتها

قطاع الأعمال تبحث إنشاء أول مصنع للسيارات الكهربائية في مصر بالتعاون مع الصين

بومبيو: أمريكا ستسعى لإقناع دول أخرى بانتقاد الصين بشأن الإيغور

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 22 ساعة

رائحة الغاز تغطي سماء الإسكندرية.. والمحافظة: اطمنوا

منذ حوالي 20 ساعة

كواليس جلسة "كارتيرون" مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة زيسكو

منذ حوالي 16 ساعة

مصرع طفلين فى حريق داخل شقة بكرداسة

منذ يوم

البرلمان: 4 مستشارين بالإسكان حصلوا على مليون جنيه مكافآت

الصور

image description

بالصور.. المهن التمثيلية تكرم حسن حسنى بحضور النجوم

image description

ياسين التهامي يُحيي الليلة الختامية بمولد الحسين (صور)

image description

محافظ الإسماعيلية يزور الكنيسة الكاثوليكية لتهنئة الأخوة الأقباط

image description

تعليم الوادي الجديد يؤكد دور الأخصائي الاجتماعي بمدارس المحافظة

image description

فتح حركة الملاحة أمام السفن بموانئ بورسعيد

الأكثر قراءة

السيسي يؤكد لرئيس الوزراء الإيطالى دعم مصر أمن واستقرار ليبيا

رئيس "الانضباط" يكشف عقوبة مرتضى منصور بعد حضوره مباراة الإنتاج

القبض على بلطجية العجمى.. هاجموا صاحب محل ملابس بالسلاح الأبيض

هاني مهنى يكشف حقيقة خطوبة ابنته على الفنان أحمد خالد صالح

أيام زمان

الوجه الخفى لـ منيرة المهدية.. دبرت مؤامرات لـ أم كلثوم وأشاعت أنها تعرضت للاغتصاب

«صبرًا آل يوسف».. أسرار صراع يوسف شاهين مع السباعي وإدريس

حكاية وفاة عبد المنعم إبراهيم مكتئبًا.. «سبب غريب بين الفنانين»

سر اتهام الزعيم وداود عبد السيد وخيري بشارة بالسرقة

نجم الساعة

الوجه الخفى لـ منيرة المهدية.. دبرت مؤامرات لـ أم كلثوم وأشاعت أنها تعرضت للاغتصاب

الصحة

دراسة: الشوفان على الفطار يحمي من السكتة الدماغية

الدول تنفذ نصف توصيات منظمة الصحة العالمية فقط

100 ألف إصابة بالإنفلونزا في تايوان خلال أسبوع

أطعمة غنية بالماء والألياف للتخلص من عسر الهضم

الرئيس نيوز

إعدام نحو 500 طن أغذية فاسدة بالبحيرة خلال 4 أيام

ارتكب 6 جرائم.. الصيادلة تطالب النائب العام بغلق موقع لبيع الأدوية

السيسى يؤكد مساندة مصر لجهود الجيش الوطنى الليبى فى مكافحة الإرهاب

مصرع 6 وإصابة 5 في حادث انقلاب أتوبيس مدرسة بأسيوط

منوعات

أمن جنوب إفريقيا يجبر طفلًا على خلع قميصه "المخيف"

"الإيسيسكو" تنظم احتفالية باليوم العالمي للغة العربية

آسيا تحيى ذكرى 230 ألف شخص فقدوا فى يوم واحد خلال تسونامى 2004

لأول مرة منذ 100 عام.. ظاهرة فلكية نادرة بالسعودية

كشكول

المعاهد الأزهرية تختتم فعاليات تدريب مُعلمى التربية الرياضية على المناهج الجديدة

بالصور.. الجامعة الألمانية تعرض آليات تنفيذ المدن الذكية بصورة واقعية

8 توجيهات لـ"تعليم الفيوم" استعداداً لامتحانات نصف العام

"صديق" يستقبل رئيس الجهاز التنفيذي لمحو الأمية (صور)

إسلام سياسي

صوفية الجزائر تقدم واجب العزاء فى "قائد صالح"

«المنشد على الهلباوى»: الإنشاد الدينى له مذاق خاص فى حضرة سيدنا الحسين

منتصر عمران: تراجع الإخوان عن المخططات منهج تسير عليه منذ حسن البنا

الإمام الأكبر: وصايا الأنبياء أكدت على الأخوة بين الناس

مقالات الرأي
محمد رفعت
حكايات مصرية.. جبروت الدكتورة نرمين إسماعيل
خالد عكاشة
إيران تتجرع سموم الغضب في العراق
د. منى حلمى
أبحث عن الرجل الذى يفرحنى فى المساء
جلال حمام
اجتمعت الذئاب على مائدة اللئام فى ماليزيا
المزيد

الثقافة

تحت الطبع"سنوات الغروب" للروائي مصطفى سليمان

"متى أنتهى من الدكتوراه" رواية مصورة للفرنسية تيفان ريفيير

ديوان جديد للشاعر الليبي المهدى الحمرونى

معرض كاريكاتير الفنان الراحل محمد عفت بالتحرير لاونج.. اليوم

صفحتنا ع الفيس بوك