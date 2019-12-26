سفير الصين يدعو أوزيل لزيارة للتأكد من وضع مسلمي الإيغور

دعا سفير الصين في القاهرة، لياوليتشيانج، لاعب أرسنال الإنجليزي مسعود أوزيل، لزيارة الصين، للاطلاع بنفسه على الوضع الحقيقي في المنطقة، وعدم إصدار الحكم على الصين قبل معرفة المعلومة الدقيقة والصحيحة.



وأكد سفير الصين، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصرى"، والمُذاع على فضائية "إم بى سى مصر2"، أنه بعد زيارته الميدانية إلى الصين، سيغير وجهة نظره تماما عما وجده على مواقع التواصل الاجتماعي"، مؤكدًا أن "الصين لن تعذب المسلمين أو تضطهدهم أبدًا، ولذلك ندعو الشعوب المسلمة الصديقة إلى عدم التأثر بالشائعات والأكاذيب على الإنترنت".



وأضاف سفير الصين أن الصين على كل ثقة بأن الشعوب العربية والإسلامية ستكتشف الحقيقة عن منطقة الشينجاوج الجميلة، وأدعو الجميع لزيارتها للتعرف على الحقيقة بأنفسهم.