أحمد عز بعد العرض الأول لمسرحية "علاء الدين" بالرياض: هذه ليلتى

أبدى الفنان أحمد عز سعادته البالغة بوقوفه لأول مرة على خشبة المسرح في الرياض بعرض علاء الدين الذي يقوم ببطولته هو ونخبة من النجوم.



وقال عز في ختام العرض الأول للمسرحية، مساء أمس، على مسرح الأميرة نورة: هذه ليلتي الأولى على المسرح، وهذا بالنسبة لي حدث كبير أن يكون أول عرض مسرحي لي هنا بالرياض ومع هؤلاء الأساتذة المتميزين، وأشكركم جدًا على الاستقبال والحضور ووجودي معكم اليوم، وأضاف: يارب نكون عملنا حاجة اسعدتكم، وهذا العرض لم يكن ليخرج بهذا المستوى لولا المجموعة التي عملت معها وكل الشكر للمخرج مجدي الهواري.



ومن جانبه عبر المخرج والمنتج مجدي الهواري الشريك المؤسس لمسرح كايرو شو عن شكره لهيئة الترفيه السعودية على الفرصة الجميلة للالتقاء بالجمهور السعودي لأكثر من مرة، كما وجه شكره وتقديره لكل العاملين بالمسرحية وعلى رأسهم الممثلون والجيش الكبير من مبدعي كايرو شو في الكواليس الذين بذلوا جهدًا كبيرًا لكي يخرج العرض بهذا المستوى، موضحًا أنه جارٍ العمل على تطوير كل التفاصيل التقنية التي يزخر بها العرض.



وشهد العرض تفاعلًا كبيرًا من الجمهور بسبب الكثير من التفاصيل المبهرة، على رأسها استخدام تقنية الهولوجرام، كما شهد المسرح ظهور أحمد عز وتارا عماد على البساط السحري في كل أرجاء المسرح وأعلى الجمهور.



مسرحية علاء الدين إخراج مجدي الهواري، وبطولة النجم أحمد عز، ويشاركه البطولة تارا عماد (ياسمين) ومحمد ثروت (الجني)، وهشام إسماعيل (الوزير جعفر) وسامي مغاوري (السلطان)، إسلام ابراهيم (قفة)، محمد جمعة (فرعون).