"قتلها لرفضها إعطائه ثمن المخدرات".. قصة طعن سيدة في قنا

كشفت تحريات مباحث نقادة، عن أنّ وراء مقتل ربة منزل طعنًا بسكين بالمنطقة البحرية جنوب قنا زوجها لرفضها إعطائه ثمن المخدرات.



تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نقادة، اليوم الأربعاء، بمصرع "أسماء. أ"، ربة منزل، 32 عامًا، طعنًا بسكين في منزلها، قتلها زوجها بعدة طعنات، لرفضها إعطائه أموال لشراء مواد مخدرة اعتاد على تناولها مؤخرا.



ووفق مصدر أمني بمديرية أمن قنا، قال إن الزوج أراد نقودًا من زوجته لشراء وتعاطي المواد المخدرة، التي يتناولها منذ فترة طويلة، فرفضت ونشبت مشادة كلامية تطورت إلى سحبه السكين وطعنها حتى فارقت الحياة.



وأضاف المصدر أن المتهم سلم نفسه لمركز شرطة نقادة ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفي العام، فيما تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.