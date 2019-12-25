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السيسى يفتتح مشروعات للإنتاج الحيوانى عبر الفيديو كونفرانس

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 11:36 ص
جريدة الدستور
هدير شعراوي
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شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، افتتاح 4 مشروعات ومجمعات للإنتاج الحيواني، في النوباية بمحافظة البحيرة عبر الفيديو كونفرانس.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل في محافظة الفيوم، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وعدد من الوزراء والمسئولين بالدولة.

ويعتبر قطاع الثروة الحيوانية من أهم القطاعات ذات التميز والإمكانيات التنموية الكبيرة، وتهتم الدولة بهذا القطاع لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم والألبان يلبي احتياجات السوق المحلية، كما تستهدف بدعمها لهذا القطاع استكمال الطاقات الإنتاجية بالمزارع، وتدعيم الحملات القومية لتحصين الحيوانات ضد الأمراض، والعمل على تطوير مجازر الإنتاج الحيواني والحجر البيطري، إلى جانب إعداد الدراسات اللازمة لتحسين السلالات، مع إعادة إحياء مشروع البتلو وفتح آفاق تصديرية جديدة.

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