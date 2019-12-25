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مصر

صدقى صبحى يشارك فى تشييع جنازة الفريق قايد صالح

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 09:56 ص
صدقي صبحي
صدقي صبحي
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وصل الفريق أول صدقي صبحي مساعد رئيس الجمهورية لشئون الدفاع صباح اليوم الأربعاء إلى الجزائر، ممثلا للرئيس عبدالفتاح السيسي للمشاركة في تشييع جنازة الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري الذي توفى أمس الأول الإثنين.

ويرافق الفريق أول صدقي صبحي، الذي وصل إلى الجزائر على متن طائرة خاصة، وفد يضم 5 من كبار ضباط القوات المسلحة للمشاركة في تشييع جنازة الفريق قايد صالح، وكان في استقباله السفير أيمن مشرفه سفير مصر بالجزائر.

وتأتي المشاركة المصرية في الجنازة تقديرا للعلاقات الثنائية بين البلدين ولدور الفريق قايد صالح الذي شارك في حرب أكتوبر 1973 إلى جانب القوات المصرية لاسترداد سيناء من الاحتلال الإسرائيلي، ودوره في العبور ببلاده المرحلة الصعبة الماضية وصولا إلى الانتخابات الرئاسية وانتخاب رئيس جديد.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد نعى أمس الفريق أحمد قايد صالح، مؤكدا أنه كان جديرا بالاحترام والتقدير، لما بذله من جهد وعطاء لتحقيق الاستقرار في الجزائر.

ومن المقرر أن تشيع ظهر اليوم جنازة الفريق قايد صالح بحضور الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، وتبدأ بإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الفقيد بقصر الشعب، ليشيع بعدها إلى مثواه الأخير بمربع الشهداء بمقبرة العالية بعد صلاة الظهر.

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