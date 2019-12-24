السيسي يكرم عددا من ذوي الاحتياجات باحتفالية "قادرون باختلاف"

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من ذوي الهمم من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك ضمن احتفالية "قادرون باختلاف".



وكان من بين الأسماء التي تم تكريمهم: "سلمى عصام، مصطفى محمد عبدالحميد، أحمد الشيخ، مريم محسن، نورهان عثمان".



يُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد اليوم، بقاعة المنارة احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة.



وألقى الرئيس السيسي كلمة في الاحتفالية أعرب خلالها عن بالغ تقديره لكل الجهود المخلصة التي تبذل في سبيل خدمة هذا الوطن، وأخص منها تلك الجهود المتعلقة برعاية وتمكين بناتنا وأبنائنا من ذوي القدرات الخاصة، أصحاب الهمم والعزيمة.

