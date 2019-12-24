الجامعة الحديثة للتكنولوجيا تكرم صفاء النجار

كرمت الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، بمقرها بمنطقة المقطم التابعة لمحافطة القاهرة، منذ قليل، صفاء النجار، بعد انتهاء كلمتها التي دار سياقها حول تزييف السينما الأمريكية لحقيقة الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد السوفيتي.



عرضت الروائية والقاصة صفاء النجار خلال كلمتها عددًا من المواقف والمشاهد السينمائية التي عكست الحقائق، وأبدلت المشاهد، مستشهدة بلقطة الغواصات الأمريكية التي طالما انتصرت على الدب الروسي في الأفلام عكس الواقع.



جاء ذلك خلال كلمتها بالمؤتمر العلمي الرابع لكلية الإعلام، بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا تحت عنوان "الإعلام بين التعصب وقبول الآخر".



تنظم كلية الإعلام المؤتمر، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة ألفت كامل رئيس الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، ويرأس المؤتمر الدكتور سامي الشريف عميد كلية الإعلام.