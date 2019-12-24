-
الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 الموافق 27 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

الجامعة الحديثة للتكنولوجيا تكرم صفاء النجار

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 04:00 م
جريدة الدستور
عبدالله هشام
طباعة
كرمت الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، بمقرها بمنطقة المقطم التابعة لمحافطة القاهرة، منذ قليل، صفاء النجار، بعد انتهاء كلمتها التي دار سياقها حول تزييف السينما الأمريكية لحقيقة الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد السوفيتي.

عرضت الروائية والقاصة صفاء النجار خلال كلمتها عددًا من المواقف والمشاهد السينمائية التي عكست الحقائق، وأبدلت المشاهد، مستشهدة بلقطة الغواصات الأمريكية التي طالما انتصرت على الدب الروسي في الأفلام عكس الواقع.

جاء ذلك خلال كلمتها بالمؤتمر العلمي الرابع لكلية الإعلام، بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا تحت عنوان "الإعلام بين التعصب وقبول الآخر".

تنظم كلية الإعلام المؤتمر، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة ألفت كامل رئيس الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، ويرأس المؤتمر الدكتور سامي الشريف عميد كلية الإعلام.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

17 ديسمبر.. "إعلام الجامعة الحديثة" تستضيف المؤتمر العلمى الرابع

مناقشة "الإعلام بين التعصب وقبول الآخر" في الجامعة الحديثة

"الإعلام بين التعصب وقبول الآخر"..‭ ‬في الجامعة‭ ‬الحديثة‭

"الإعلام بين التعصب وقبول الآخر" بالجامعة الحديثة.. غدًا

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين

هانى الناظر والمدون إبراهيم بهزاد ضيفا محمد الباز فى "90 دقيقة"

منذ يومين

بعد الحكم بحبسها.. شادى محمد يتقدم بطلب لمنع زوجته من السفر

منذ حوالي 23 ساعة

الجندي: مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الأزهر يتعامل مع الأب كرجل مشبوه

منذ حوالي 4 ساعات

اعتصام أمام مصرف لبنان فى الحمرا واستمرار المظاهرات ضد دياب

الصور

image description

الجامعة الحديثة للتكنولوجيا تكرم صفاء النجار

image description

صور العرض الخاص لفيلم تسوية حساب لمحمد كريم ونيكولاس كيدج

image description

صور عرض أزياء هانى البحيرى

image description

صور مباراة الأهلى والاتحاد فى الدورى المصرى

image description

حواجز ومصدات لأمواج شواطئ المنتزة استعدادًا للنوة (صور)

الأكثر قراءة

"ضيع موهبته".. هكذا هاجم سعيد صالح صديق عمره عادل إمام

عمرو أديب لـ مدرب الأهلى: "راعى مشاعر الزملكاوية"

حسمها العلم.. "النودلز" تصيب بالسرطان

سؤال برلماني عن صرف 124 مليونًا مكافآت للعاملين بمكتب وزير المالية

أيام زمان

سر اتهام الزعيم وداود عبد السيد وخيري بشارة بالسرقة

"ضيع موهبته".. هكذا هاجم سعيد صالح صديق عمره عادل إمام

الأبنودي اشترط على عطيات موافقة يحيى للزواج منها.. فطلبها الطاهر لنفسه

أغرب رسائل المعجبين إلى النجمات.. مطالب بالزواج والحجاب وتهديدات بالقتل

نجم الساعة

سر اتهام الزعيم وداود عبد السيد وخيري بشارة بالسرقة

الصحة

هذا ما تفعله الدهون في الدماغ.. سلبًا وإيجابًا

دراسات تحذر من خطورة المكملات الغذائية مع مرض السرطان

أبرزها قلة النوم.. 5 أسباب لتراكم دهون البطن

5 فوائد لتناول 3 تمرات يوميا

الرئيس نيوز

ليبيا 2019: المعركة مع الإرهاب تدخل مرحلة الحسم

وسط اعتراضات "حزب النور".. تأجيل جديد لمناقشة قانون حظر زواج الأطفال

السيسي يشهد احتفالية "قادرون باختلاف" لذوى الاحتياجات الخاصة

"هل يُقبلك الملك في فمك؟".. محمد التابعي يكشف 4 أسرار من حياة نازلي

منوعات

الصحة العالمية تحذر من تداعيات العنف في الكونغو

الأمير فيليب يغادر المستشفى

حلوى عيد الميلاد.. يمكن الاستغناء عن البسكويت أو تعديل مكوناته

لماذا يلقي الأطفال أطباق الطعام على الأرض؟

كشكول

فعاليات الجلسة الأولى والثانية لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن التعليم العالى

"راتب": المعلم أساس التوعية بالأزمة السكانية

نشرة أخبار "كشكول" التعليمية

بالصور.. "عبدالغفار" يفتتح فعاليات معرض الذكاء الاصطناعي

إسلام سياسي

القوات الأمريكية في العراق تتوعد داعش

مسئول كردي يؤكد عودة داعش إلى العراق

الإخوان يحاولون احتواء سكرتير القرضاوي

هجوم إخواني على علاء الأسواني

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
المحليات بين الواقع والمأمول
لواء.حمدى البطران
أغرب إعدام فى مصر
مؤمن المحمدي
اللغة العامية الفصحى
سيد عبدالقادر
الجامعة العربية ولعنة ليبيا
المزيد

الثقافة

دار الكتب تحيي ذكرى وفاة زكريا الحجاوي

غدًا انطلاق فعاليات مؤتمر التمكين بثقافة المنيا

"تشكيل الصورة في شعر أبى تمام" بثقافة السويس

الخميس "القومى لثقافة الطفل" يحتفى باليوم العالمى للغة العربية

صفحتنا ع الفيس بوك