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هانى الناظر والمدون الإماراتى إبراهيم بهزاد ضيفا محمد الباز فى "90 دقيقة" الليلة

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 02:29 م
الإعلامي محمد الباز
الإعلامي محمد الباز
محمود عرفات
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يستضيف الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "90 دقيقة" على فضائية "المحور"، في حلقة خاصة، كلاً من المدون الإماراتي الشهير إبراهيم بهزاد، والدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، ومصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "صناع الخير للتنمية"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم.

ويكشف المدون الإماراتي الشهير إبراهيم بهزاد، في حوار خاص مع الإعلامي محمد الباز، عن تفاصيل حملته الداعمة للسياحة المصرية "سأدعم سياحة مصر"، وذلك من خلال جولاته في القاهرة ومختلف المحافظات التي اعتاد على زيارتها بشكل دورى خلال فترات متقاربة من العام، وترويجها خارجيًا.

كما يتحدث عن العلاقات الوطيدة بين مصر والإمارات في مختلف المجالات، وكيف حققت حملته نجاحًا في الخارج لزيارة مصر.

وفى الفقرة الثانية يكشف كل من الدكتور هاني الناظر، ومصطفى زمزم، عن بشرى طيبة لأسر الأطفال الذين يعانون من أصعب الأمراض الجلدية المزمنة والمستعصية، والتي تحتاج مصاريف علاج وأدوية بصفة مستمرة، وإطلاق مبادرة مشتركة بإمداد هذه الأسر مجانًا بالأدوية اللازمة، لعلاج تلك الأمراض، وبصفة دورية منتظمة طوال فترة علاجهم.

ويتلقى الإعلامي محمد الباز، أسئلة واستفسارات المشاهدين عبر صفحة البرنامج "90 دقيقة مع محمد الباز".

ويطرح الإعلامي محمد الباز على مشاهدي البرنامج في حلقة اليوم، استفتاء "90 دقيقة" لعام 2019 لأفضل شخصية مصرية في مختلف المجالات، على أن يتم إعلان أفضل الشخصيات وفقًا لتصويت الجمهور الفترة المقبلة.

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