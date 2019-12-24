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صورة منى ممدوح تستعرض رشاقتها داخل الجيم

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 11:13 ص
منى ممدوح
منى ممدوح
ياسمين عباس
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شاركت الفنانة منى ممدوح، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.

وظهرت منى ممدوح في الصورة بإطلالة رياضية مرتدية تيشرت من اللون البمبى، وبنطلون رياضيًا من اللون الكحلي، وحذاء رياضيًا، داخل إحدى صالات الجيم، وعلقت عليها قائلة: "صباح الفل"، ونالت إطلالتها إعجاب الآلاف من متابعيها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة منى ممدوح، كان مشاركتها في فيلم "ولاد رزق 2" الذي عرض خلال موسم عيد الأضحى، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، نسرين أمين، محمد ممدوح، خالد الصاوى، إسلام إبراهيم، ريم مصطفى، وإياد نصار، ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان.

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