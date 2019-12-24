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الثقافة

الثقافة: "كنوز متاحفنا" تعيد اكتشاف ثروات الوطن

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 10:45 ص
صوره من الحدث
صوره من الحدث
آلاء حسن
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افتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، المعرض الرابع من سلسلة كنوز متاحفنا الفنية، والذى يحمل عنوان ذاكرة الشرق بمجمع الفنون بالزمالك «قصر الأميرة عائشة فهمى»، بحضور الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والفنان إيهاب اللبان مدير المجمع، ونخبة من التشكيليين والمهتمين.

وقالت عبد الدايم، إن سلسلة معارض كنوز متاحفنا الفنية نافذة تتيح الفرصة للشباب والأجيال الجديدة للاطلاع على ثروات الوطن التشكيلية، والتي تضم إبداعات الرواد المحليين والعالميين، وتمثل جزءًا هامًا من التراث الإنسانى، كما تهدف إلى إعادة الروح للمقتنيات المتحفية النادرة، ووجهت بضرورة استمرار معارض هذه السلسلة باعتبارها نافذة لإعادة اكتشاف روائع فريدة طال احتجابها.

يذكر أن معرض ذاكرة الشرق يضم أكثر من 120 لوحة تعود إلى القرن التاسع عشر أبدعها كوكبة من الفنانين الأجانب الذين تأثروا بسحر الشرق خاصة مصر بحضارتها العريقة، فألهمتهم إبداعات رصدت الكثير من معالمها المميزة إلى جانب ملامح من الحياة فى تلك الحقبة بمختلف صورها منهم جيرارديه، بوشيه، تيودور فرير، كليمان، دوجيه، هاجيمان، جيروم، ديلاكروا، أوجيست دومينيك وغيرهم.
الثقافة: "كنوز متاحفنا" تعيد اكتشاف ثروات الوطن
الثقافة: "كنوز متاحفنا" تعيد اكتشاف ثروات الوطن
الثقافة: "كنوز متاحفنا" تعيد اكتشاف ثروات الوطن
الثقافة: "كنوز متاحفنا" تعيد اكتشاف ثروات الوطن
الثقافة: "كنوز متاحفنا" تعيد اكتشاف ثروات الوطن
الثقافة: "كنوز متاحفنا" تعيد اكتشاف ثروات الوطن
الثقافة: "كنوز متاحفنا" تعيد اكتشاف ثروات الوطن
الثقافة: "كنوز متاحفنا" تعيد اكتشاف ثروات الوطن
الثقافة: "كنوز متاحفنا" تعيد اكتشاف ثروات الوطن
الثقافة: "كنوز متاحفنا" تعيد اكتشاف ثروات الوطن
الثقافة: "كنوز متاحفنا" تعيد اكتشاف ثروات الوطن
الثقافة: "كنوز متاحفنا" تعيد اكتشاف ثروات الوطن
الثقافة: "كنوز متاحفنا" تعيد اكتشاف ثروات الوطن
الثقافة: "كنوز متاحفنا" تعيد اكتشاف ثروات الوطن
الثقافة: "كنوز متاحفنا" تعيد اكتشاف ثروات الوطن
الثقافة: "كنوز متاحفنا" تعيد اكتشاف ثروات الوطن

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