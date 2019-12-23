شاكر عبد الحميد يصل احتفالية دعم رفعت سلام (صور)

وصل منذ قليل الناقد والدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق؛ احتفالية دعم الشاعر الكبير رفعت سلام، بجاليري ضي.



ويشهد الاحتفال حضور الشاعر والمسرحي أحمد سراج، والناقد الدكتور أحمد بلبولة، والأديب محمد حربي، والمخرج المسرحي أحمد إسماعيل، والشاعر والكاتب الصحفي أحمد المريخي، وعدد كبير من أصدقاء الشاعر.



أما عن رفعت سلام فقد ولد في 16 نوفمبر 1951، وهو شاعر مصري، يعد من أبرز شعراء جيل السبعينات في مصر، وساهم في إصدار مجلة "إضاءة 77" مع بعض زملائه، ثم أصدر مجلة "كتابات"، أصدر أول ديوان شعري له عام 1987 بعنوان "وردة الفوضى الجميلة"، كما له عدد من الكتب في مجال الترجمة منها "الأعمال الكاملة لبودلير"، حاز على جائزة كفافيس الدولية للشعر عام 1993.



ولد سلام بمدينة منيا القمح في محافظة الشرقية، وفي عام 1955 عاد مع أسرته إلى مدينته الأصلية منية شبين في محافظة القليوبية عام 1955 التحق بجامعة القاهرة عام 1969، ودرس الصحافة فيها، ثم تخرج منها عام 1973 شارك في تأسيس مجلة "إضاءة 77"، كما أسس مجلة "كتابات" الأدبية، التي نُشرت على صفحاتها للمرة الأولى مصطلح "جيل السبعينات" وصدر منها ثمانية أعداد، صدر له سبعة أعمال شعرية، وترجم عددا من الأعمال لشعراء عالمين أمثال بوشكين وماياكوفسكي ورامبو وبودلير ووالت ويتمان وكفافيس وريتسوس.



صدر له سبعة أعمال شعرية: - "وردة الفوضى الجميلة" 1987 - "إشراقات رفعت سلاَّم" 1992 - "إنها تُومئ لي" 1993 - "هكذا قُلتُ للهاوية" 1995 - "إلى النهار الماضي" 1998 - "كأنَّها نهاية الأرض" 1999 - "حجرٌ يطفو على الماء" 2008.