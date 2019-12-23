لا عقود زواج لمن دون 18 عاما بالسعودية

وجّهت وزراة العدل السعودية بعدم تزويج أي شاب أو فتاة دون 18 عامًا في تعديل جديد بعد أن كان الزواج مسموحًا لأعمار أقل من ذلك.



وطالبت الوزارة في تعميم لها، اليوم الإثنين، المحاكم ومأذوني عقود الزواج بعدم إجراء أي عقود زواج لمن يقل عمره عن 18عامًا، وإحالة ما يردهم إلى المحكمة المختصة لاستيفاء ما ورد في الفقرة (16 3)، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس).



وأكدت الوزارة أن الفقرة المشار إليها من اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل نصت على أنه «يلزم قبل إبرام عقد الزواج التأكد بأن تزويج من قل عمره عن 18 عامًا لن يلحق به الضرر ويحقق مصالحه الفضلى ذكرًا كان أو أنثى، حيث ورد للوزارة استفسارات عن عقود زواج تم إجراؤها لمن هم أقل من 18 عامًا».



يأتي هذا القرار تعديلًا لقرارات سابقة، إذ وافق مجلس الشورى السعودي، في يناير 2019، على الضوابط المنظمة لزواج القاصرين، ومن بينها منع عقد الزواج تمامًا لمن لم يتم 15 عامًا من الجنسين.